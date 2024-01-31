PayPal звільняє 2 500 своїх співробітників у світі

Цей процес відбуватимуться впродовж року.

Компанії PayPal заявила, що скоротить 9% своєї глобальної робочої сили або близько 2 500 робочих місць.



Про це повідомляє CNBC.

За словами гендиректора Алекса Крісса, ці скорочення вплинуть як на вже існуючі посади, так і на вакансії, які PayPal планувала заповнити.



Він додав, що цей процес відбуватимуться впродовж року, а співробітників, які залишать компанію, будуть повідомлені до кінця тижня.

"У всій нашій організації нам потрібно приділити більше уваги ефективності, розгорнути процес автоматизації та консолідувати наші технології, щоб зменшити складність і дублювання функцій", - написав він у меморандумі співробітникам компанії.

Минулого тижня PayPal оголосила про впровадження функцій штучного інтелекту, які включають швидшу процедуру оформлення замовлення, рекомендації продавців для клієнтів та оновлення додатка для споживачів.

Крісс назвав це початком "наступної глави" для PayPal.