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ПОЛІТИКА

Одеса вночі зазнала масованої атаки: зруйновано будинок, постраждали люди

24 липня 2025, 08:03
Одеса вночі зазнала масованої атаки: зруйновано будинок, постраждали люди
джерело t.me/dsns
Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Одеса в ніч на 24 липня зазнала потужних ударів, унаслідок чого зруйновано під'їзд у багатоповерховій будівлі. Постраждали щонайменше три людини.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Знищені квартири, травмовані люди, пожежі: Одеса пережила чергову пекельну ніч. росіяни масовано атакували місто ударними безпілотниками", - повідомили в ДСНС.

Уточнюється, що зруйновань зазнав житловий дев'ятиповерховий будинок. Квартири втратили люди, які проживали з 5-го до 8-го поверхів. Зокрема, загорілися приміщення на 5-му і 6-му поверхах одного з під'їздів.

"Є загроза обвалення конструкцій! Рятувальники евакуювали 33 мешканці та врятували 5 – їх заблокувало у квартирах. На місці удару працювали кінологи", - повідомили рятувальники.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Крім того, рятувальники перебувають і за іншими адресами, де спалахнули пожежі - у приватному будинку та на АЗС.

Також є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. 

Одеські пабліки уточняють, що вогонь спалахнув на легендарному ринку "Привоз" і повністю знищив тут одну із будівель. Мережею ширяться відео масштабної пожежі на "Привозі".

Одеська мерія тим часом інформує про руйнування, яких зазнав відомий всьому світу Приморський бульвар та публікує фото с місця пригоди.

війнаОдесаатакаросія окупанти

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