Пекін готує постачання зброї москві – розвідки США і Британії

У британської і американської розвідок є докази того, що Китай готується до надання росії летальної допомоги для використання у війні проти України.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє агенція Reuters.

"Летальна допомога зараз або буде надходити з Китаю в Росію і на Україну, і я вважаю це значною подією", - заявив британський міністр.

Шаппс не надав прямих доказів на підтримку свохї слів.

"Ми маємо бути занепокоєні цим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів би представити себе як стримувальний вплив на президента рф Володимира путіна", - додав міністр.

Китай же заявляє про свій нейтралітет щодо війни в Україні.

Проте Пекін досі не засудив росію за повномасштабне вторгнення і не підтримав введені санкції.