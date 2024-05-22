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Пекін готує постачання зброї москві – розвідки США і Британії

22 травня 2024, 14:24
Пекін готує постачання зброї москві – розвідки США і Британії
Китайська DF-17, фото: Xinua/EPA
У британської і американської розвідок є докази того, що Китай готується до надання росії летальної допомоги для використання у війні проти України.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє агенція Reuters.

"Летальна допомога зараз або буде надходити з Китаю в Росію і на Україну, і я вважаю це значною подією", - заявив британський міністр.

Шаппс не надав прямих доказів на підтримку свохї слів.

"Ми маємо бути занепокоєні цим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів би представити себе як стримувальний вплив на президента рф Володимира путіна", - додав міністр.

Китай же заявляє про свій нейтралітет щодо війни в Україні. 

Проте Пекін досі не засудив росію за повномасштабне вторгнення і не підтримав введені санкції.

 
РосіяКитайзброярозвідка

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