Пекін готує постачання зброї москві – розвідки США і Британії
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє агенція Reuters.
"Летальна допомога зараз або буде надходити з Китаю в Росію і на Україну, і я вважаю це значною подією", - заявив британський міністр.
Шаппс не надав прямих доказів на підтримку свохї слів.
"Ми маємо бути занепокоєні цим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів би представити себе як стримувальний вплив на президента рф Володимира путіна", - додав міністр.
Китай же заявляє про свій нейтралітет щодо війни в Україні.
Проте Пекін досі не засудив росію за повномасштабне вторгнення і не підтримав введені санкції.