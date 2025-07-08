Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пекін підтримує воєнну економіку рф

08 липня 2025, 14:55
Пекін підтримує воєнну економіку рф
Фото: з вільного доступу
Фон дер Ляєн пригрозила Китаю жорсткою реакцією ЄС
Безпека євроатлантичного і індо-тихоокеанського регіонів стала тісно взаємопов’язаною, і в цих умовах співпраця між партнерами стає критично важливою.
 
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
 
Водночас вона підкреслила, що непохитна підтримка росії з боку Китаю вже зараз створює додаткову небезпеку в Європі.
 
Очільниця Єврокомісії заявила, що саме Пекін допомагає москві зберігати темпи воєнного виробництва.
 
Така поведінка, за її словами, є неприйнятною - і саме вона стане вирішальним фактором у формуванні подальших відносин між ЄС та Китаєм.
 
Фон дер Ляєн наголосила: якщо Китай дійсно підтримує міжнародний порядок, заснований на правилах, як це декларує його керівництво, то він має чітко засудити порушення суверенітету України з боку рф.
 
Вона сказала, що подальші відносини між ЄС і Китаєм значною мірою залежатимуть від позиції Пекіна щодо війни в Україні.
 
"Китай фактично сприяє розвитку воєнної економіки росії. Ми не можемо цього прийняти. І я завжди казала: те, як Китай продовжуватиме взаємодіяти з війною путіна, буде визначальним фактором для подальших відносин між ЄС та Китаєм", - додала вона.

 

Китайвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Трамп
Політика
Трамп "розчарований" путіним щодо України. Час для більшої кількості зброї та санкцій? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 липня 2025, 16:12
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Політика
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 08 липня 2025, 10:12
Україні шалено не вистачає зенітних ракет. росіяни прагнуть загнати ЗСУ в котли біля Костянтинівки та Покровська – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Україні шалено не вистачає зенітних ракет. росіяни прагнуть загнати ЗСУ в котли біля Костянтинівки та Покровська – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2025, 07:18
Данія довгий час була євроскептичною країною. Дональд Трамп допоміг змінити це – CNN
Політика
Данія довгий час була євроскептичною країною. Дональд Трамп допоміг змінити це – CNN
Переклад iPress – 07 липня 2025, 16:01
Дрони-перехоплювачі вирішать долю Європи. Що розробляють Україна та Захід – The Telegraph
Технології
Дрони-перехоплювачі вирішать долю Європи. Що розробляють Україна та Захід – The Telegraph
Переклад iPress – 07 липня 2025, 11:13
США відрізають від допомоги Україну. Товариш Трамп робить все можливе для росії – Філліпс О'Брайен
Політика
США відрізають від допомоги Україну. Товариш Трамп робить все можливе для росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 липня 2025, 09:14
Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Політика
Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 липня 2025, 15:36
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Політика
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 04 липня 2025, 12:19
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється