Пекін посилює військовий тиск на Тайвань напередодні американо-китайських переговорів — Politico

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зустрінеться з главою МЗС Китаю Ван І в Таїланді.

У суботу, 27 січня, Пекін відправив військові літаки та кораблі до Тайваню напередодні переговорів на високому рівні між американськими та китайськими офіційними особами, спрямованими на зниження напруженості між двома країнами.

Про це повідомляє Politico.

Народно-визвольна армія Китаю відправила понад 30 літаків і шість кораблів у напрямку Тайваню, згідно із заявою Міністерства оборони острова.

Майже половина цих літаків перетнула серединну лінію Тайванської протоки, яка колись слугувала бар'єром між двома сторонами.

Тайванські військові відстежували ситуацію і доручили відповідним силам відреагувати.

Цими вихідними радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Ван І в Таїланді, щоб обговорити поточну геополітичну нестабільність, в тому числі атаки підтримуваних Іраном повстанців-хуситів на Близькому Сході.

"Китай має вплив на Тегеран; вони мають вплив в Ірані. І вони мають можливість вести переговори з іранськими лідерами, чого ми не можемо", - заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Також, як очікується, однією з тем переговорів буде і Тайвань.