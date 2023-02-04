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Пекін прокоментував скасування візиту Держсекретаря США

04 лютого 2023, 12:55
Пекін прокоментував скасування візиту Держсекретаря США
У Міністерстві закордонних справ КНР заявили, що рішення про скасування візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Китай — внутрішня справа США

Про це йдеться в заяві МЗС Китаю 


Китайська сторона перевірила інформацію про ненавмисний політ китайського безпілотного дирижабля в повітярному просторі США та повідомила про це американську сторону. За словами МЗС це сталось через форс-мажорні обставини.

Цивільний дирижабль використовується для дослідницьких, метеорологічних, цілей. Під впливом західних вітрів і з обмеженими можливостями самостійного керування дирижабль сильно відхилився від запланованого курсу. Це абсолютно несподівана ситуація, викликана форс-мажорними обставинами.

Китай завжди діє в суворій відповідності з міжнародним правом і поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн. Ми не маємо наміру порушувати і ніколи не порушували територію чи повітряний простір будь-якої суверенної країни. Деякі політики та ЗМІ в США роздули це, аби атакувати та дискредитувати Китай. Китайська сторона категорично проти цього.


"Це абсолютно несподівана ситуація, викликана форс-мажорними обставинами, які підтверджуються фактами. Китай завжди діє відповідно до міжнародного права та поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн. Ми не маємо наміру порушувати і ніколи не порушували територію чи повітряний простір будь-якої суверенної країни", - заявили в китайському МЗС.

"Деякі політики та ЗМІ в США роздули це, щоб атакувати та дискредитувати Китай. Китайська сторона категорично проти цього", - додали у відомстві.

КитайМЗСБлінкен

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