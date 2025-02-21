Пекін схвалює домовленості США та росії щодо припинення війни в Україні

Глави МЗС Китаю та росії зустрілися на полях засідання міністрів G20.

Пекін підтримує “нещодавній консенсус”, якого досягли США і росія на тлі питання припинення війни проти України, заявив глава МЗС Китаю Ван І на зустрічі міністрів закордонних справ країн G20.

Про це повідомляє Politico.

За словами Ван І, Пекін “сподівається, що зацікавлені сторони зможуть знайти стійке і довгострокове рішення, із врахуванням занепокоєнь один одного”.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, включаючи нещодавній консенсус, досягнутий Сполученими Штатами і росією", - йдеться у заяві МЗС Китаю, де також додається, що Пекін готовий відігравати “конструктивну роль” у мирних переговорах.

Ван зустрівся з главою МЗС рф Сєргєєм Лавровим у кулуарах засідання міністрів G20 у Йоганнесбурзі в четвер, 20 лютого.

Коментарі Ван І з'явилися після того, як американські та російські офіційні особи зустрілися в Саудівській Аравії цього тижня без участі Києва, щоб обговорити, зокрема, питання припинення війни рф проти України. Переговори в Ер-Ріяді викликали побоювання, що Вашингтон і москва можуть укласти "мирну угоду" на вигідних для росії умовах.

Президент США Дональд Трамп, який неодноразово погрожував припинити американську допомогу Україні, днями повторював риторику кремля, називаючи президента України Володимира Зеленського “диктатором” і звинувачуючи Київ у військовому вторгненні москви.

Китай є одним із найважливіших союзників росії на тлі її війни проти України й західні офіційні особи звинувачували Пекін у наданні матеріалів і технологій для зміцнення російської військової машини.