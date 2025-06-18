Пекін відправляє таємничі вантажі до Ірану — експерти підозрюють військову допомогу

За три дні щонайменше три китайські вантажні літаки здійснили рейси в Іран, попри офіційні заяви про пункт призначення в Люксембурзі.

Китай відправляє таємничі вантажні літаки до Ірану після ізраїльських ударів.

Про це пише The Telegraph.

За три дні щонайменше три китайські вантажні літаки здійснили рейси в Іран, попри офіційні заяви про пункт призначення в Люксембурзі. Інцидент викликав занепокоєння через можливу військову допомогу Тегерану на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

Після недавнього ізраїльського удару по Ірану, Китай відправив до Ісламської Республіки серію вантажних літаків Boeing 747. За даними польотного моніторингу, літаки вилітали з китайських міст, зокрема Шанхая, пролітали через Центральну Азію та зникали з радарів поблизу іранського кордону. У планах польоту вказувалося, що їхнім кінцевим пунктом є Люксембург, однак літаків не зафіксували в європейському повітряному просторі.

Фахівці занепокоєні тим, що саме перевозили літаки. Експерти зазначають, що такі літаки часто використовуються для транспортування військової техніки.

"Ці вантажі не можуть не викликати великого інтересу через очікування, що Китай може щось зробити, щоб допомогти Ірану", — зазначила Андреа Гізеллі, викладачка з Університету Ексетера.

Китай і Іран є стратегічними партнерами, яких об'єднує спільна опозиція до глобального впливу США. Іран, як ключовий постачальник енергоносіїв для Китаю, зокрема до двох мільйонів барелів нафти щоденно, залишається пріоритетним партнером Пекіна в регіоні.

"Крах режиму в Тегерані став би ударом по інтересах Китаю на Близькому Сході", — зазначила Гізеллі.

Попри це, Пекін, ймовірно, діє обережно, аби не зіпсувати стосунки із США, особливо на тлі триваючої торговельної війни.

Фірма Cargolux, яка експлуатує ці рейси, заперечує використання іранського повітряного простору, однак не надала інформації про вміст вантажу. Оскільки маніфести таких вантажів є закритими, ідентифікувати їхній зміст без незалежної перевірки наразі неможливо.

Раніше Китай вже намагався постачати зброю під виглядом цивільної продукції. Зокрема, європейська розвідка перехоплювала спроби передати компоненти дронів, замасковані як деталі для вітрових турбін. А минулого року розслідування ЗМІ викрило схему з відправкою безпілотників до Лівії на мільярд доларів через мережу підставних компаній.