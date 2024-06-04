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Пекін викинув москву з африканського ринку зброї – The Economist

04 червня 2024, 18:33
Пекін викинув москву з африканського ринку зброї – The Economist
Фото: Міноборони України
Китайська зброя поступово захоплює країни Африки і залишає російських постачальників ні з чим.

Китай витіснив росію з африканського ринку зброї та збільшує постачання військової техніки до африканських країн.

Про це пише видання The Economist.

Китай за останні роки зумів витіснити росію з африканського ринку зброї коштом більш різноманітної техніки, яку вони продають на вигідних умовах. Як зазначає видання, експорт китайської зброї на сьогодні починається з вогнепальної зброї та закінчується військовими кораблями.

"Китайці активно підписують угоди з дедалі різноманітнішим списком клієнтів, від давніх до потенційних друзів, які прагнуть озброїтися китайською зброєю. Згідно з базою даних Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), серед зброї, яку Китай поставив, є військові кораблі до Джибуті та Мавританії та безпілотники до Нігерії та Конго. Було встановлено, що не менше ніж 21 країна Африки на південь від Сахари отримала великі поставки китайської зброї в період між 2019 і 2023 роками", – пише The Economist.

Також Китай активно озброює країни континенту безпілотниками, які закуповуються Нігерією, Конго та іншими. Така зацікавленість пов’язана з вигідними кредитами, які Китай погоджує для розширення власного експорту.

Видання зазначає, що за період з 2019 по 2023 рік, не менше 21 країн Африки отримали зброю від Китаю.

"Ймовірно, сім з десяти африканських армій зараз мають броньовані машини, які, як і багато інших товарів, виготовлені в Китаї, вважає Jane's – британське видавництво, що спеціалізується на військовій, а також транспортній тематиці", – йдеться у публікації. Такий підхід дозволяє Китаю отримати більший вплив у Африці та отримати кращі відносини з більшістю країн цього континенту.

Треба зазначити, що історично Франція була домінуючою країною з експорту озброєння африканським країнам, але через значне збільшення її вартості та менш прийнятні умови, країни Африки почали шукати нових постачальників.

"Пекін продає зброю за зниженими цінами. У поєднанні з гнучкими механізмами фінансування, військовим співробітництвом і підготовкою офіцерів, це приваблива пропозиція для армій з великим чи малим бюджетом", –  зазначають журналісти Economist.

Китайвійна в Україніросія окупантивиробництво зброї

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