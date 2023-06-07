Пенс візьме участь у виборах президента США

Віцепрезидент США часів Трампа Майк Пенс оголосив, що балотуватиметься на посаду президента, розпочавши боротьбу за номінацію від Республіканської партії.

Своє відеозвернення Пенс оприлюднив у Twitter.

У відео колишній віцепрезидент заявляє, що прагне повернути Америку до консервативних цінностей.

"Було б легко залишатися осторонь. Але я не так був вихований. Ось чому сьогодні, перед Богом і моєю сім'єю, я оголошую, що балотуюся в президенти Сполучених Штатів", – сказав Пенс.

Він зазначив, що різні часи вимагають різного лідерства і наголосив, що Сполучені Штати потребують лідера, який, як казав Лінкольн, звернеться до найкращих ангелів нашої природи.

"Ми можемо відродити цю країну. Ми можемо захистити наш народ і забезпечити безпеку нашого кордону. Ми можемо відновити нашу економіку і повернути нашу країну на шлях збалансованого бюджету, захистити наші свободи і дати Америці початок нового життя", – підкреслив політик.