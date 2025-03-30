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Пентагон готує масові звільнення співробітників - Bloomberg

30 березня 2025, 11:49
Пентагон готує масові звільнення співробітників - Bloomberg
Фото: afp.com
Скорочення можуть зачепити близько 76 тисяч працівників міноборони США

Міністр оборони США Піт Хегсет підписав меморандум про скорочення цивільного персоналу в Пентагоні в межах заходів федерального уряду щодо оптимізації витрат.

Про це повідомляє Bloomberg.

У заяві Міністерства оборони зазначено, що "чистим ефектом буде скорочення кількості цивільних посад в еквіваленті повної зайнятості".
 
У лютому відомство оголосило про плани скоротити від 5% до 8% працівників. За словами Гегсета, цей крок відповідає ініціативі президента Дональда Трампа щодо зменшення федеральної робочої сили. Наразі в Пентагоні працює близько 950 тис цивільних осіб, а заплановані заходи можуть торкнутися до 76 тис співробітників.
 
У меморандумі не зазначено точного відсотка скорочень, проте в документі передбачено запровадження програм добровільного дострокового виходу на пенсію та відкладеного виходу у відставку для тих, хто має на це право. 
 
Крім того, міністр оборони попросив керівників відомств подати йому до 11 квітня оновлену організаційну структуру своїх підрозділів.

 

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