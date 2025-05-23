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Пентагон може знизити статус українського центру

23 травня 2025, 18:19
Пентагон може знизити статус українського центру
Фото: afp.com
Завдяки цьому офісу проводились і зустрічі "Рамштайн".

Міністерства оборони США може знизити статус політичного офісу, який відіграє важливу роль у військовій реакції на війну в Україні.

Про це пише портал Defence News, посилаюсь на трьох американських посадовців і двох європейських посадовців.

Видання зазначає, що у рамках більш масштабної реорганізації політичного апарату Пентагону, офіс, який займається питаннями рф, України та Євразії, буде підпорядкований окремому офісу: який і буде займатися питаннями Європи і НАТО.

Ймовірно, це не зупинить роботу і можливо призведе до звільнення співробітників. 

Також це понизить статус офісу, який до початку цього року був одним з найважливіших у Пентагоні.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році ц офіс допомагав формувати політику США щодо війни та управляти величезними обсягами військової допомоги, спрямованої на підтримку самооборони країни.

Екс директор Лора Купер каже, що допомогла скликати групу з 50 країн в рамках формату "Рамштайн", яка з того часу провела 27 зустрічей, щоб зібрати і скоординувати понад 130 мільярдів доларів допомоги Києву в галузі безпеки, з яких близько половини надійшло від США.

 

Пентагонвійна в Україні

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