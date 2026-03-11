Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Пентагон обмежив доступ ЗМІ після негативних оцінок зовнішності Ґегсета

11 березня 2026, 22:03
Пентагон обмежив доступ ЗМІ після негативних оцінок зовнішності Ґегсета
джерело Instagram Pete Hegseth
У Пентагоні пояснили обмеження інакше.

Пентагон заборонив фотокореспондентам низки ЗМІ відвідувати брифінги щодо військового конфлікту США та Ізраїлю з Іраном після публікації фотографій міністра оборони США Піта Ґегсета, які його співробітники визнали «непривабливими».

Про це повідомляє The Washington Post.

Йдеться про брифінг 2 березня, який відбувся через кілька днів після спільного удару США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого, під час якого загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. Це був перший виступ Ґегсета у брифінг-румі Пентагону з 26 червня.

На захід були направлені фотографи кількох міжнародних медіа, зокрема Associated Press, Reuters та Getty Images. Після публікації світлин, які поширюються по всьому світу через систему ліцензування, співробітники міністра повідомили колегам, що незадоволені тим, як він виглядає на знімках.

За словами джерел видання, після цього помічники Ґегсета вирішили не допускати фотографів на наступні два брифінги в Пентагоні — 4 та 10 березня.

У Пентагоні пояснили обмеження інакше. Прессекретар відомства Кінгслі Вілсон заявив, що рішення пов’язане з оптимізацією використання простору у брифінг-румі.

"Щоб ефективно використовувати простір у брифінг-румі Пентагону, ми дозволяємо одного представника від кожного ЗМІ, якщо він не має акредитації, за винятком пулу. Фотографії з брифінгів негайно публікуються в інтернеті для використання громадськістю та пресою. Якщо це шкодить бізнес-моделі певних ЗМІ, то їм слід розглянути можливість подання заявки на акредитацію в Пентагоні", — заявив він.

СШАПентагонПіт Геґсет

