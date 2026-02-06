Пентагон планує штраф для оборонних компаній через запізнення боєприпасів для України

Суму штрафу ще обговорюють, але поки йдеться про $1,1 млн.

Армія США хоче оштрафувати оборонні компанії Northrop Grumman та Global Military Products через затримки постачання артилерійських боєприпасів, призначених для України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документи американського військового командування.

Суму штрафу ще обговорюють, але поки йдеться про $1,1 млн — таку суму рекомендував стягнути інспектор Пентагону після перевірки контрактів. Частину великокаліберних снарядів, за даними аудиту, доставили із запізненням до 18 місяців.

В армії США заявили, що прагнуть притягати підрядників до відповідальності, контролювати виконання контрактів і застосовувати санкції в разі порушень. Глава Пентагону Піт Гегсет пообіцяв реформувати систему оборонних закупівель і жорсткіше реагувати на затримки важливих поставок.

Контракти із цими компаніями підписали в січні 2022 року в межах програми підтримки безпеки України. Вони передбачали постачання різних боєприпасів і систем озброєння протягом п’яти років.

Аудит генерального інспектора охопив сім контрактів загальною вартістю $1,9 мільярда. У звіті йдеться, що за п’ятьма з них армія США не отримала боєприпасів, призначених для України.

Також аудитори припустили, що в окремих випадках військові могли заплатити більше, ніж потрібно, або не проконтролювали вчасну доставку.

Крім того, військові замовили боєприпаси ще на $907 млн, які досі не доставлені. Частину цього замовлення можуть скасувати, частину — виконати пізніше, повідомили в армії США.