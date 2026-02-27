Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Пентагон планує застосування штучного інтелекту у кібершпигунстві проти Китаю

27 лютого 2026, 18:59
Фото: afp.com
Нові системи мають допомогти США підвищити можливості ведення розвідки та планування у разі майбутнього військового конфлікту з Пекіном.

Пентагон працює над створенням кіберінструментів на базі штучного інтелекту для виявлення об’єктів інфраструктури в Китаї.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, Пентагон веде переговори з провідними компаніями в галузі штучного інтелекту, включно з OpenAI, Anthropic, Google та xAI, про створення автоматизованих систем для картографування енергомереж, комунальних служб і чутливих мереж Китаю. Контракти з урядом США оцінюються приблизно у 200 мільйонів доларів.

Запропонована система штучного інтелекту зможе швидше і масштабніше виявляти вразливості комп’ютерних мереж, інтегрувати потенційні цілі у військове планування та визначати програмні недоліки в системах противника. Пентагон підкреслює, що такі інструменти будуть поєднувати наступальні та оборонні стратегії кібероперацій.

Водночас деякі лабораторії штучного інтелекту вагаються надавати Пентагону необмежений доступ до технологій. Anthropic, зокрема, заявила про намір відмовитися від запропонованих умов співпраці, що загрожує розірванням контрактів.

За словами експертів, нові інструменти ШІ дозволять США значно посилити проникнення в інфраструктуру супротивників та у разі потреби порушувати роботу критичних мереж. Пентагон зазначає, що зростаюча роль кібероперацій у сучасних війнах робить такі технології стратегічно важливими для національної безпеки.

