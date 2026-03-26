Пентагон розглядає перенаправлення частини озброєння для України на Близький Схід – WP

26 березня 2026, 11:59
Війна США з Іраном впливає на постачання в Україну.

Пентагон розглядає можливість тимчасового перенаправлення озброєння, призначеного для України, на Близький Схід через виснаження запасів США під час війни з Іраном.

Про це повідомляють троє обізнаних співрозмовників видання The Washington Post.

Серед обладнання, яке може бути перенаправлено, – ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони, закуплені в рамках програми НАТО PURL, що забезпечує постачання американської зброї Києву. Хоча остаточного рішення ще не ухвалено, цей крок підкреслює компроміси, необхідні для ведення бойових дій у Перській затоці, де Центральне командування США завдало понад дев’ять тисяч ударів менш ніж за чотири тижні.

Представник Пентагону підтвердив, що міністерство "забезпечить американські сили, а також війська союзників і партнерів усім необхідним для ведення бойових дій і перемоги", однак від детальних коментарів утримався. Посолка України в США Ольга Стефанішина наголосила, що Київ продовжує інформувати партнерів про свої потреби, зокрема в сфері протиповітряної оборони, але визнає "період значної невизначеності" через війну.

За даними джерел, майбутні поставки озброєння в рамках PURL можуть не включати системи ППО, оскільки США прагнуть поповнити свої запаси та забезпечити сили союзників у Перській затоці. Водночас постачання інших видів озброєння Україні продовжуватиметься.

Окрім того, Пентагон повідомив Конгрес про намір перенаправити близько 750 мільйонів доларів фінансування країн НАТО у межах PURL на поповнення американських військових запасів, замість того щоб направляти додаткову допомогу Україні. Європейські країни-учасниці програми ще не отримали повної ясності щодо використання цих коштів, зазначають джерела.

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється