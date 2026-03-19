Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пентагон: США працюють над гарантіями безпеки для України та Європи

19 березня 2026, 10:35
Пентагон: США працюють над гарантіями безпеки для України та Європи
Фото: UNSPLASH
Помічник міністра війни США Даніель Циммерман озвучив інформацію про розмови з обома сторонами та сказав про надійні гарантії безпеки для Киева.

Адміністрація президента США Дональда Трампа все ще веде переговори з росією та Україною, щоб забезпечити міцний мир, заснований на надійних гарантіях безпеки, починаючи з сильної України та Європи.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Помічник міністра війни США Даніель Циммерман озвучив інформацію про розмови з обома сторонами та сказав про надійні гарантії безпеки для Киева.

За його словами, москва все ще має великий і різноманітний ядерний арсенал, а також боєздатні сухопутні, повітряні та морські сили. Це дозволяє росії зберігати потенціал для загроз американським інтересам.

Водночас генерал наголосив, що глобальна безпекова ситуація стає дедалі складнішою. Зокрема, зростає співпраця росії з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм, що підвищує ризики одразу в кількох регіонах світу.

За його даними, підтримка з боку цих країн допомагає Росії продовжувати війну проти України. Йдеться, зокрема, про постачання озброєння, технологій і економічну допомогу.

У США підкреслюють, що така взаємодія створює нові виклики для НАТО та потребує посиленої уваги з боку союзників.

Останні матеріали

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Політика
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Політика
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Політика
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Переклад iPress – 18 березня 2026, 10:16
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється