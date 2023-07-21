Пентагон: "Вагнер" реінтегрується в російські війська

У білорусі найманці "консолідуються".

У Пентагоні вважають, що найманці воєнізованого угруповання "Вагнер", які переміщуються з росії до білорусі після короткочасного заколоту їхнього засновника Євгєнія Прігожина, насправді реінтегруються до російської армії.

Про це повідомляє CNN.

"З точки зору того, що ми бачимо в білорусі, бачимо звіти про те, що сили «Вагнера» продовжують рухатися в цей регіон і продовжують, я думаю, консолідуватися там... Ми, безумовно, бачимо щось на кшталт реінтеграції сил «Вагнера» до російської армії", – заявила 20 липня заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Нагадаємо, за даними моніторингової групи «Беларускі Гаюн», до білорусі прибули вже дев’ять автомобільних колон "вагнерівців". 19 липня засновник ПВК «Вагнер» Прігожин звернувся до своїх найманців у білорусі, назвавши "ганьбою" те, що відбувається на фронті в Україні та заявив, що тепер "вагнерівці" займатимуться підготовкою білоруської армії та зроблять з неї "другу армію світу".

За словами Прігожина "вагнерівці" переїхали до білорусі "на деякий час" перед тим, як відправитися в Африку. При цьому він допускає їхнє повернення на російську війну проти України.