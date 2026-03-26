Пентагон вперше за десятиліття не оприлюднить дані про розміщення військ

26 березня 2026, 10:21
Пентагон вперше за десятиліття не оприлюднить дані про розміщення військ
Фото: afp.com
Союзники занепокоєні.

Міністерство оборони США вперше за кілька десятиліть вирішило не публікувати огляд глобальної дислокації своїх військ, що викликало занепокоєння серед союзників і законодавців.

Про це повідомляє Politico.

Йдеться про документ Global Posture Review, який традиційно використовувався для планування оборонного бюджету та аналізу військової стратегії США. За даними джерел, замість його оприлюднення Пентагон планує обмежитися неформальними консультаціями.

В адміністрації вважають, що достатньо інформації вже міститься в інших стратегічних документах, які вказують на зміщення військового фокусу США на Західну півкулю.

Це рішення є частиною ширшої тенденції: нинішня влада дедалі частіше інформує партнерів і Конгрес про військові дії вже постфактум — від операцій у Карибському регіоні до війни з Іраном.

За інформацією видання, такий підхід викликає занепокоєння як на Капітолійському пагорбі, так і серед європейських союзників. Члени комітету Сенату зі збройних сил заявили, що їх навіть офіційно не повідомили про відмову від публікації документа, що ускладнює роботу над оборонним бюджетом.

Союзники по НАТО побоюються, що відсутність прозорості може призвести до «небажаних сюрпризів» у військовій політиці США.

"Нам потрібна передбачуваність. Ми готові брати на себе більше відповідальності за власну безпеку, але маємо розуміти дії США", — зазначив один із військових чиновників Альянсу.

Експерти вважають, що така зміна підходу може ускладнити координацію між союзниками та вплинути на довгострокове планування оборонної політики.

