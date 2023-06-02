Матеріали:
Теми:

Перед нами – історична можливість встановити століття миру в Європі – Моравецький

02 червня 2023, 21:55
Перед нами – історична можливість встановити століття миру в Європі – Моравецький
Джерело: pravda.com.ua
Польський прем'єр розповів про роль Європи та загрозах для неї.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав відвернути перемогу росії в повномасштабній війні в Україні, що є "смертельною загрозою" для Європи.

Про це він сказав у зверненні до учасників конгресу Polska Wielki Projekt у Варшаві, повідомляє "Польське радіо".

У записі, зверненому до учасників конгресу, Моравецький розповів про роль Європи та загрозах для неї.

"Сьогодні для Європи існує насамперед одна смертельна загроза – перемога росії, яка є антиподом усіх цінностей, що ми плекаємо, росії, яка хоче не розвитку, а повернення до епохи імперського завоювання, не хоче нових технологій, лише старої брехні", – вважає він. 

Принагідно прем’єр Польщі розкритикував Захід, який "проспав пробудження" росії після подій у Грузії та на Кавказі, а також репресій проти власного населення.

"Захід і надалі жив дурною надією на стабілізацію відносин. Коли росія готувалася до поділу України, багато західних країн продовжували продавати їй зброю", – вважає Моравецький, зазначивши, що ситуація змінилась лише після нападу рф на Україну.

"Перед нами відкрилася історична можливість. Україна відновить свій суверенітет і свободу, а Польща відновить безпеку на своїх кордонах, а Європа матиме століття миру, якому не загрожуватиме російський імперіалізм", – додав він. 

війна в Україніросія окупантиморавецькиймирний план

Останні матеріали

Адміністрація Байдена підриває свою справу стратегічно безглуздими заявами щодо українських атак на території росії. Їй варто наслідувати досвід Черчиля – Еліот Коен
Адміністрація Байдена підриває свою справу стратегічно безглуздими заявами щодо українських атак на території росії. Їй варто наслідувати досвід Черчиля – Еліот Коен
Переклад iPress – 02 червня 2023, 12:45
Атака безпілотників на москву. У путіна проблеми з безпекою кордону – реакція західних експертів та ЗМІ
Атака безпілотників на москву. У путіна проблеми з безпекою кордону – реакція західних експертів та ЗМІ
Переклад iPress – 02 червня 2023, 08:33
На кремлівському ТБ немає єдності. Пропагандони путіна сперечаються про російський
На кремлівському ТБ немає єдності. Пропагандони путіна сперечаються про російський "план перемоги" у війні – Джулія Девіс
Переклад iPress – 01 червня 2023, 15:10
Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Технології
Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 01 червня 2023, 12:04
Чому ПВО важко відстежити
Технології
Чому ПВО важко відстежити "Шахеди". І навіщо росіянам ЗРК "Панцир" на дахах у центрі москви – Том Купер
Переклад iPress – 01 червня 2023, 08:37
Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Політика
Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Переклад iPress – 31 травня 2023, 16:58
Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські
Політика
Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські
Переклад iPress – 31 травня 2023, 12:26
Зухвалість і безкомпромісність. Британські розвідники називають ГУР українським Моссадом – Марк Галеотті
Політика
Зухвалість і безкомпромісність. Британські розвідники називають ГУР українським Моссадом – Марк Галеотті
Переклад iPress – 31 травня 2023, 09:48
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється