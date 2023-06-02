Перед нами – історична можливість встановити століття миру в Європі – Моравецький

Польський прем'єр розповів про роль Європи та загрозах для неї.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав відвернути перемогу росії в повномасштабній війні в Україні, що є "смертельною загрозою" для Європи.

Про це він сказав у зверненні до учасників конгресу Polska Wielki Projekt у Варшаві, повідомляє "Польське радіо".

У записі, зверненому до учасників конгресу, Моравецький розповів про роль Європи та загрозах для неї.

"Сьогодні для Європи існує насамперед одна смертельна загроза – перемога росії, яка є антиподом усіх цінностей, що ми плекаємо, росії, яка хоче не розвитку, а повернення до епохи імперського завоювання, не хоче нових технологій, лише старої брехні", – вважає він.

Принагідно прем’єр Польщі розкритикував Захід, який "проспав пробудження" росії після подій у Грузії та на Кавказі, а також репресій проти власного населення.

"Захід і надалі жив дурною надією на стабілізацію відносин. Коли росія готувалася до поділу України, багато західних країн продовжували продавати їй зброю", – вважає Моравецький, зазначивши, що ситуація змінилась лише після нападу рф на Україну.

"Перед нами відкрилася історична можливість. Україна відновить свій суверенітет і свободу, а Польща відновить безпеку на своїх кордонах, а Європа матиме століття миру, якому не загрожуватиме російський імперіалізм", – додав він.