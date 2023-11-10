Перед Новим роком у США очікується конференція з виробництва зброї для України

Наступного місяця у США може відбутися конференція щодо спільного виробництва зброї з Україною.

Він додав, що про це була домовленість між президентами України та США Володимиром Зеленським і Джо Байденом. За словами керівника ОП, кількість озброєння на складах, насамперед снарядів, справді сьогодні обмежена, тому пріоритетом є власне виробництво.

"Наступного місяця, сподіваюся, відбудеться конференція у Сполучених Штатах, присвячена спільному виробництву озброєння між Україною та США", — сказав Єрмак.