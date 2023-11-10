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Перед Новим роком у США очікується конференція з виробництва зброї для України

10 листопада 2023, 17:09
Перед Новим роком у США очікується конференція з виробництва зброї для України
Фото: Офіс Президента
За словами Єрмака, "кількість на складах, кількість озброєння, насамперед снарядів, справді сьогодні обмежена.
Наступного місяця у США може відбутися конференція щодо спільного виробництва зброї з Україною.
 
Про це сказав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю телеканалу "1+1".
 
"Наступного місяця, сподіваюся, відбудеться конференція у Сполучених Штатах, присвячена спільному виробництву озброєння між Україною та США", — сказав Єрмак.
 
Він додав, що про це була домовленість між президентами України та США Володимиром Зеленським і Джо Байденом. За словами керівника ОП, кількість озброєння на складах, насамперед снарядів, справді сьогодні обмежена, тому пріоритетом є власне виробництво.

 

Єрмаквійна в Україніросія окупантивиробництво зброї

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