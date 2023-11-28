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Перед павільйоном рф на бієнале у Венеції встановили фото зруйнованої Бородянки

28 листопада 2023, 09:11
Перед павільйоном рф на бієнале у Венеції встановили фото зруйнованої Бородянки
Фото з вільного доступу
Фото встановив художник Данила Ткаченко, який залишив росію через політичні переслідування.

У Венеції перед павільйоном росії на бієнале архітектури з’явилася фотографія зруйнованого російськими військами багатоповерхового житлового будинку у Бородянці під Києвом.

Про це повідомляє видання "Медуза"

Фото встановив художник Данила Ткаченко, який залишив росію через політичні переслідування. Внаслідок руйнування цього будинку у квітні 2022 року загинули 26 мирних жителів.

Фотографію було зроблено українським фотографом Максимом Дондюком. Ткаченко поставив її перед російським павільйоном, щоб нагадати міжнародній культурній спільноті про відповідальність росії за обстріл цивільних об’єктів, загибель мирних жителів в Україні та руйнування в тому числі архітектури.

Венеційська бієнале архітектури – один із головних у світі професійних форумів. Вона проводиться раз на два роки. У парні роки у Венеції проходить головна у світі бієнале сучасного мистецтва. росія не бере участі в обох виставках від початку повномасштабного вторгнення в Україну, національний павільйон закритий.

руйнуваннявійна в Україніросія окупантиБородянка

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