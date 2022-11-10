ПОЛІТИКА НОВИНИПолітолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер заявив, що Ілон Маск розповів йому про телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним перед публікацією "мирного плану" для України у Twitter.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перед публікацією "мирного плану" для України Маск поговорив з Путіним - ЗМІ
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Vice.
У своїй розсилці електронною поштою у вівторок Бреммер написав, що, за словами Маска, Путін у телефонній розмові висловив свою "готовність вести переговори", але тільки за умови, якщо Україна визнає анексію Криму та чотирьох своїх областей, а також погодиться на постійний нейтралітет.
Також російський президент нібито сказав Маску, що РФ утілить ці цілі "не зважаючи ні на що", зокрема з можливим використанням ядерної зброї, якщо Україна вторгнеться в Крим. Маск сказав Бреммеру, що "необхідно зробити все, щоб уникнути цього результату".
Крім того, в розмові з керівником Eurasia Group засновник Tesla нібито сказав, що відмовив Україні в активації супутникового інтернету Starlink на території окупованого півострова.
Нагадаємо, що минулого тижня Ілон Маск опублікував пропозиції для "мирного врегулювання" війни Росії проти України, які містять фактично ті ж пункти, що він згадував у розмові з Бреммером – від визнання Криму російським до постійного нейтралітету Києва.
Пізніше Маск також говорив про небезпеку ядерної війни і те, що Росія однозначно переможе у війні з Україною, бо має більше населення та ресурсів.
Твіти американського бізнесмена викликали хвилю обурення з боку українських та інших користувачів соцмережі. Водночас російські ЗМІ та посадовці активно підхопили їх; так, речник Путіна Дмитро Пєсков назвав їх "вартими уваги пропозиціями".
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11 10 2022 20:18 МЕДІА
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