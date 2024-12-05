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Перед виступом Лаврова в ОБСЄ низка дипломатів демонстративно вийшли з зали

05 грудня 2024, 14:07
Перед виступом Лаврова в ОБСЄ низка дипломатів демонстративно вийшли з зали
Фото: Associated Press
Глава МЗС України назвав російського міністра воєнним злочинцем.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга демонстративно вийшов із зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра Сергія Лаврова.
 
Про це стало відомо ізTelegram-сторінки МЗС України.
 
Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра. Перед цим, наприкінці свого виступу, глава українського МЗС назвав Лаврова воєнним злочинцем.
 
"Україна продовжує боротися за своє право на існування. І російський воєнний злочинець за цим столом повинен це знати: Україна виборе це право і справедливість переможе", - наголосив Сибіга.
 
Слідом за міністром закордонних справ України залу, де відбувається щорічне засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів
ОБСЄвійна в Україніросія окупанти

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