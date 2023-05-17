Передача F-16 Україні залежить від рішення США

Міноборони Великої Британії і Німеччини зробили спільну заяву.

Рішення про передачу Україні винищувачів F-16 залежить від Сполучених Штатів Америки. Така допомога ухвалюється в Білому домі.



Про це заявили міністри оборони Британії і ФРН Бен Воллес та Борис Пісторіус, передає Укрінформ.

Велика Британія і Німеччина не можуть надати українським військовим такі винищувачі. Наразі обговорюється не передача літаків, а створення відповідної платформи.

Міністр оборони Великої Британії заявив, що його країна не має F-16. Але британці можуть допомогти у підготовці пілотів.

Німеччина надає перевагу передачі озброєння, яке українські військові можуть застосувати негайно. Наразі найбільш затребуваними є танки, системи протиповітряної оборони та амуніція.

"Німеччина не відіграє активної ролі у такій коаліції або альянсі, адже не має ні літаків, ні відповідної компетенції. Це не те питання, яке вирішується у Берліні, воно вирішується у Білому домі", - заявив Борис Пісторіус.