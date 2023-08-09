Передані США касетні боєприпаси надали імпульсу українському наступу – WSJ

Це озброєння уражає більшу площу, ніж звичайні артилерійські снаряди.

Касетні боєприпаси, які США передали Україні, надали імпульсу наступальній операції Сил оборони.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання, посилаючись на українських військових, пише, що це озброєння уражає більшу площу, ніж звичайні артилерійські снаряди, завдає ударів по скупченнях російської піхоти, групах транспортних засобів та інших цілях, розчищаючи шлях для просування наземних військ.

WSJ також описала ситуацію, яка трапилась минулого тижня: взвод української піхоти просувався до російських позицій і був змушений відступити, бо потрапив під вогонь кулеметів. Однак українські війська вдарили по противнику касетними боєприпасами, через що спалахнули чагарники, трава й дерева — це дозволило бійцям бачити окупантів, які більше не могли ховатися в чагарниках. Тоді Сили оборони захопили позиції окупантів.

"Касетні бомби — це три постріли, і дерева повністю руйнуються", — розповів виданню один із бійців взводу, Олександр. Він додав, що "навіть якщо ви трохи промахнетеся", ці боєприпаси однаково спрацюють.

Тепер українські війська вважають, що в них є шанс на прорив, пише медіа.

Військовослужбовець-артилерист, який стріляв такими боєприпасами, зазначив, що вони найефективніші на полях, де розсіюються на більшій площі, але додав, що касетні боєприпаси "не є переломним моментом" і Україні потрібно мати різні види артилерії.