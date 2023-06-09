"Передчасно розглядати, чи міг бути воєнний злочин": ООН про Каховську ГЕС

Представник ООН закликав провести незалежне, ретельне та прозоре розслідування інциденту.

Управління ООН з прав людини вважає, що підрив Каховської ГЕС "передчасно" розглядати як воєнний злочин.

Про це заявив представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс, повідомляє Handelsblatt.

"Оскільки обставини інциденту залишаються неясними, передчасно розглядати питання про те, чи міг бути скоєний воєнний злочин", – сказав Лоуренс, коментуючи руйнування Каховської ГЕС.

Лоуренс також повідомив, що були відхилені всі запити на відвідування представниками ООН окупованих росіянами територій України.