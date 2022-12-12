Переговорний стіл не потрібен, капітуляцію путіна можна прийняти стоячи – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував слова колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель про те, що воєнні дії закінчуються за столом переговорів, і російсько-українська війна завершиться так само.

За словами пана Данілова, цього разу стіл може не знадобитися, бо капітуляцію путіна можна ухвалити стоячи. Про це він повідомив у твітері.

"Для припинення війни Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію путіна можна прийняти і стоячи", – написав він.

Олексій Данілов нагадав, що Ангела Меркель брала участь у Мінських угодах, і результати цих угод усім добре відомі.