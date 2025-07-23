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ПОЛІТИКА

Переговори Ізраїлю та Хамасу зайшли в глухий кут — The Guardian

23 липня 2025, 13:21
Переговори Ізраїлю та Хамасу зайшли в глухий кут — The Guardian
Бойовики з Еззедін аль-Касам, збройного крила головного палестинського ісламістського руху ХАМАС. Фото: AFP
Кожна зі сторін наполягає на своїх умовах.

Після більш ніж двох тижнів перемовин зусилля посередників — Катару, Єгипту та США — у переговорах між представниками Ізраїлю та Хамас узайшли в глухий кут.  

Про це повідомляє The Guardian.

Пропозиція на столі переговорів передбачає 60-денне припинення вогню і звільнення 10 живих заручників в обмін на сотні палестинських ув'язнених. Хамас наполягає на тому, що будь-яка угода повинна включати гарантії тривалого припинення війни.

Ізраїль відкидає будь-які подібні гарантії, наполягаючи на тому, що Хамас повинен відмовитися від своєї здатності воювати або керувати як передумови миру.

"Холодна правда полягає в тому, що з внутрішньополітичних міркувань ні (прем'єр-міністр Ізраїлю) Беньямін Нетаньягу, ні лідери Хамасу в Газі не зацікавлені в швидких результатах і всеосяжному припиненні вогню. Їм обом доведеться відповідати на серйозні запитання своїх виборців", — зазначив Карім Бітар, викладач близькосхідних досліджень у паризькому університеті Sciences Po.

ХАМАСІзраїльпереговори

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