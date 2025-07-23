Переговори Ізраїлю та Хамасу зайшли в глухий кут — The Guardian

Кожна зі сторін наполягає на своїх умовах.

Після більш ніж двох тижнів перемовин зусилля посередників — Катару, Єгипту та США — у переговорах між представниками Ізраїлю та Хамас узайшли в глухий кут.

Про це повідомляє The Guardian.

Пропозиція на столі переговорів передбачає 60-денне припинення вогню і звільнення 10 живих заручників в обмін на сотні палестинських ув'язнених. Хамас наполягає на тому, що будь-яка угода повинна включати гарантії тривалого припинення війни.

Ізраїль відкидає будь-які подібні гарантії, наполягаючи на тому, що Хамас повинен відмовитися від своєї здатності воювати або керувати як передумови миру.

"Холодна правда полягає в тому, що з внутрішньополітичних міркувань ні (прем'єр-міністр Ізраїлю) Беньямін Нетаньягу, ні лідери Хамасу в Газі не зацікавлені в швидких результатах і всеосяжному припиненні вогню. Їм обом доведеться відповідати на серйозні запитання своїх виборців", — зазначив Карім Бітар, викладач близькосхідних досліджень у паризькому університеті Sciences Po.