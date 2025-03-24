Переговори між США і рф в Ер-Ріяді тривають понад 6 годин
24 березня 2025, 15:32
Фото: з вільних джерел
Вже було оголошено другу перерву.
В столиці Саудівської Аравії уже 6 годин тривають переговори між представниками росії і Америки.
Про це повідомляють аравські ЗМІ.
Деталі обговорення наразі залишаються невідомими, але вони викликають великий інтерес у міжнародних спостерігачів, адже перемовини стосуються важливих питань міжнародної безпеки і дипломатичних відносин між двома країнами.
Також відомо, що буде ще один раунд переговорів України і США.