Переговори про перемир'я: Зеленський назвав умови України
22 квітня 2025, 20:53
Україна готова до будь-якого формату перемовин з росією, але після повного припинення вогню, заявив президент
Україна готова до будь-яких форматів припинення вогню, зокрема і за участі росії. Утім, лише після того, як буде встановлено повне припинення вогню.
Про це розповів президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.
Він вважає, що насправді росія боїться прямих перемовин з Україною. Якісь сигнали про готовність вони показують, але невідомо для чого.
"Може, бояться, що американці вийдуть з формату перемовин. А, може, навпаки, роблять це для того, щоб американці вийшли", – прокоментував Зеленський.
Він наголосив, що якщо росіяни готові до повного припинення вогню, то "піся повного припинення вогню, з розумінням, на який термін, ми готові до будь-якого формату перемовин з ними. До будь-якого", – сказав він.
Про контакти з американцями він сказав, що Україна має контакти з США на рівні військових, міністрів оборони, голів адміністрації.
"Про що Америка розмовляє з росією – щось знаємо. Нікого не звинувачуємо, щось знаємо. Надіємося, що знаємо багато з того, що належить знати нам – питання України", – прокоментував Зеленський те, чи обізнаний Київ із тим, про що ідуть переговори Вашингтона і москви.