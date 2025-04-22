Переговори про перемир'я: Зеленський назвав умови України

Україна готова до будь-якого формату перемовин з росією, але після повного припинення вогню, заявив президент

Україна готова до будь-яких форматів припинення вогню, зокрема і за участі росії. Утім, лише після того, як буде встановлено повне припинення вогню.

Про це розповів президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

Він вважає, що насправді росія боїться прямих перемовин з Україною. Якісь сигнали про готовність вони показують, але невідомо для чого.

"Може, бояться, що американці вийдуть з формату перемовин. А, може, навпаки, роблять це для того, щоб американці вийшли", – прокоментував Зеленський.

Він наголосив, що якщо росіяни готові до повного припинення вогню, то "піся повного припинення вогню, з розумінням, на який термін, ми готові до будь-якого формату перемовин з ними. До будь-якого", – сказав він.