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Переговори про угоду між Британією та ЄС поновилися в Лондоні

Переговори проходять в очному форматі
Головний переговірник від ЄС Мішель Барньє в суботу відновив переговори зі своїм британським колегою Девідом Фростом у Лондоні.
Переговори про угоду між Британією та ЄС поновилися в Лондоні Фото: Український репортер

Напередодні Барньє заявив, що повертається на переговори в Лондон. Перед цим він заявив, що між сторонами "зберігаються ті ж значні розбіжності", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

При цьому британський парламентер Фрост заявив, що "Британія і ЄС ще можуть укласти угоду, якщо буде врахована позиція Лондона".

В онлайн-форматі переговори Британії та ЄС поновилися на початку цього тижня.

Минулого тижня переговори між Лондоном і Брюсселем з питань торгівлі призупинили через виявлений випадок зараження коронавірусом члена європейської делегації.

Велика Британія веде складні переговори з ЄС про відносини сторін після Brexit. При цьому вважається, що саме зараз переговорний процес досяг особливо важливого етапу.

Наприкінці 2020 року завершується перехідний період перед остаточним виходом Великої Британії з ЄС. Передбачалося, що за цей час сторони домовляться про принципи подальших відносин у різних сферах.

Нагадаємо, що напередодні у ЄС розповіли, через які питання і далі "буксують" перемовини щодо Brexit

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28 11 2020 16:31
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