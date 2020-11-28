Переговори про угоду між Британією та ЄС поновилися в Лондоні
Напередодні Барньє заявив, що повертається на переговори в Лондон. Перед цим він заявив, що між сторонами "зберігаються ті ж значні розбіжності", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
При цьому британський парламентер Фрост заявив, що "Британія і ЄС ще можуть укласти угоду, якщо буде врахована позиція Лондона".
В онлайн-форматі переговори Британії та ЄС поновилися на початку цього тижня.
Минулого тижня переговори між Лондоном і Брюсселем з питань торгівлі призупинили через виявлений випадок зараження коронавірусом члена європейської делегації.
Велика Британія веде складні переговори з ЄС про відносини сторін після Brexit. При цьому вважається, що саме зараз переговорний процес досяг особливо важливого етапу.
Наприкінці 2020 року завершується перехідний період перед остаточним виходом Великої Британії з ЄС. Передбачалося, що за цей час сторони домовляться про принципи подальших відносин у різних сферах.
Нагадаємо, що напередодні у ЄС розповіли, через які питання і далі "буксують" перемовини щодо Brexit
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