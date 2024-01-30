Переговори щодо подальшого фінансування ЄС для України "важкі" напередодні саміту

Неназваний високопосадовець розповів виданню, що переговори між країнами ЄС щодо допомоги Україні залишаються "важкими".

Країни Європейського союзу продовжують переговори щодо надання Україні допомоги у розмірі 50 млрд євро. Діалог нібито був утруднений.

Про це повідомляє Sky News.

Неназваний високопосадовець розповів виданню, що переговори між країнами ЄС щодо допомоги Україні залишаються "важкими" перед спеціальним самітом, який відбудеться 1 лютого.

Така ситуація спостерігається незважаючи на те, що угорський уряд пом'якшив свою позицію щодо 50 млрд євро для України з умовою, що такий крок переглядатимуть щороку.

"Ми ще не дійшли згоди", - заявив співрозмовник видання.

Нагадаємо, ще у грудні минулого року лідери країн ЄС зібралися на саміт. Одним з ключових питань стало надання Україні 50 млрд до 2027 року.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на таку ініціативу. Згодом президент Євроради Шарль Мішель анонсував новий саміт для обговорення цього питання. Він відбудеться 1 лютого.