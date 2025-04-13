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Переговори США з Іраном є "позитивними і конструктивними" – Білий дім

13 квітня 2025, 11:11
Переговори США з Іраном є
Фото: DW
Білий дім заявив, що обидві сторони планують зустрітися знову наступної суботи.
Білий дім охарактеризував переговори між США та Іраном як "крок у правильному напрямку" і підтвердив плани щодо подальших переговорів наступного тижня.
 
Про це пише CNN із посиланням на заяву Білого дому
 
"Пряме спілкування" між посланцем президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі було "дуже позитивним і конструктивним", – йдеться в заяві Білого дому.
 
У заяві додають, що "Віткофф підкреслив Арагчі, що він має інструкції від президента Трампа вирішити розбіжності між нашими двома країнами шляхом діалогу і дипломатії, якщо це можливо".
 
Разом з тим Білий дім назвав переговори "кроком вперед у досягненні взаємовигідного результату".
 
У заяві США подякували Оману за його посередницьку роль у переговорах і зазначили, що посол США в Омані Ана Ескрогіма також була присутня на переговорах.
 
Білий дім заявив, що обидві сторони планують зустрітися знову наступної суботи.
 
У коментарях іранських ЗМІ, опублікованих раніше, Тегеран також назвав переговори "конструктивними" і поділився планами щодо подальших обговорень наступного тижня.
 
CNN нагадує, що переговори відбулися після того, як Трамп пригрозив військовими ударами по Ірану, якщо той не погодиться на нову угоду, що викликало попередження з боку Тегерану про те, що будь-яка атака втягне США в ширший близькосхідний конфлікт.
 
Трамп дав Тегерану двомісячний термін, щоб прийняти угоду, яка призведе до зменшення ядерної присутності Ірану або повної ліквідації його програми.

 

СШАІранпереговори

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