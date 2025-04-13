Переговори США з Іраном є "позитивними і конструктивними" – Білий дім

Білий дім заявив, що обидві сторони планують зустрітися знову наступної суботи.

Білий дім охарактеризував переговори між США та Іраном як "крок у правильному напрямку" і підтвердив плани щодо подальших переговорів наступного тижня.

Про це пише CNN із посиланням на заяву Білого дому

"Пряме спілкування" між посланцем президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі було "дуже позитивним і конструктивним", – йдеться в заяві Білого дому.

У заяві додають, що "Віткофф підкреслив Арагчі, що він має інструкції від президента Трампа вирішити розбіжності між нашими двома країнами шляхом діалогу і дипломатії, якщо це можливо".

Разом з тим Білий дім назвав переговори "кроком вперед у досягненні взаємовигідного результату".

У заяві США подякували Оману за його посередницьку роль у переговорах і зазначили, що посол США в Омані Ана Ескрогіма також була присутня на переговорах.