Проте наразі ані Київ, ані москва не готові до припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський прибув на Генеральну асамблею ООН з планом поставити свою країну в сильну позицію проти лідера кремля Володимира путіна, оскільки до мирних переговорів ще далеко.

Про це пише французька газета Le Monde.

Один із європейських міністрів закордонних справ сказав, що його оцінкою, Байден може змінити курс в бік переговорів.

Те саме зробить і Гарріс, а Трамп відкрито обіцяє швидко закінчити війну переговорами.

Ще один дипломат заявив, що це може бути сценарій, подібний до корейського, коли війна заморожена без підписання мирної угоди.

Багато хто думає про це стримано, але ніхто не говорить про це без крайньої обережності.

Поки триває війна, через понад 30 місяців після вторгнення рф в Україну, ані Київ, ані москва не готові до припинення вогню, а ідея переговорів залишається в зародковому стані, як і раніше.

Проте ця перспектива має підживити дискусії в кулуарах 79-ї Генеральної асамблеї ООН, яка відбувається з неділі, 22 вересня, і триватиме до п’ятниці, 27 вересня, в Нью-Йорку за присутності Володимира Зеленського.

Але можливість початку мирних переговорів між двома сторонами залишається дуже невизначеною, оскільки шлях, який попереду, здається, насичений пастками.

В Нью-Йорку не планується жодних контактів між Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ рф, який представляє главу кремля, який знову відсутній, і його західними колегами, навіть якщо вони, ймовірно, перетнуться на засіданні Ради Безпеки, присвяченому війні. в Україні у вівторок.

"Ми ще далекі від чогось конкретного, але люди починають думати про наступний день", - сказав виданню високопоставлений дипломат. Ситуація на місці та міжнародний контекст, починаючи з виборчої кампанії в США, спонукають Зеленського та деякі західні столиці уявляти шлях

Після виступу в ООН у середу, наступного дня президента України приймуть у Білому домі, щоб представити президенту США Джо Байдену "план перемоги", який він у найсуворішій таємниці виробляє кілька тижнів.

Для Києва це означає докладання нових військових зусиль за підтримки західних союзників, зокрема американців, у надії змусити росію президента Володимира путіна сісти за стіл переговорів.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна "ближче до миру, ніж ми думаємо", вважаючи, що це падіння буде "вирішальним".