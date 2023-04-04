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Переговори з партнерами щодо сучасних винищувачів тривають – Резніков

04 квітня 2023, 17:32
Переговори з партнерами щодо сучасних винищувачів тривають – Резніков
Винищувачі МіГ-29 з Польщі та Словаччини посилять оборону Україну.

Україна продовжує йти до мети щодо отримання західних літаків. Дискусії з партнерами щодо цього питання тривають.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в Facebook.

Глава Міноборони зазначив, що винищувачі МіГ-29 з Польщі та Словаччини посилять оборону Україну.
 
"МіГи з Польщі суттєво посилять нашу оборону, дозволять зробити наше небо безпечнішим, зберегти життя наших громадян, а також зменшити руйнування від російських нападів", - зауважив Олексій Резніков, міністр оборони України.
 
Він підкреслив, що стратегічним для України залишається перехід на сучасні авіаційні платформи західного зразка. Це допоможе забезпечити нашим пілотам переваги над ворогом.
 
"Ми продовжуємо йти до цієї мети. Дискусія з партнерами триває без пауз. Впевнений, що рішення про надання Україні західних літаків неодмінно буде ухвалене", -  наголосив Олексій Резніков. 
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