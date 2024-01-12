Переміщення ППО на сході НАТО стала б належною відповіддю росії – МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що адекватною відповіддю на російську загрозу була б ротація протиповітряної оборони в регіоні Чорного і Балтійського морів.

Про це він сказав у Вільнюсі ну зустрічі з міністром закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску, пише литовське національне радіо і телебачення Lrt.

Влітку минулого року союзники по НАТО домовлялися про створення такої моделі, але вона досі не реалізована.

Країни Балтії досі ведуть переговори з країнами, які могли б розмістити в регіоні системи ППО.

"Саме ротація протиповітряної оборони, яку можна було б здійснювати як у Чорноморському регіоні, так і в Балтійському, була б, на мій погляд, адекватною відповіддю на російську ескалацію, що вже відбувається", - сказав міністр.

В грудні росія атакувала дронами портову інфраструктуру України, один із них розбився на території Румунії. Подібний інцидент стався в країні і у вересні минулого року. Наприкінці грудня російська ракета також увійшла в повітряний простір Польщі.