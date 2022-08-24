Перемога без жодник компромісів - Зеленський привітав з Днем Незалежності

За словами президента, за останні шість місяців українці змінили історію, змінили світ і змінилися самі

Війна проти росії закінчиться лише перемогою України, без будь-яких компромісів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму привітанні з Днем Незалежності.

"Пів року тому росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи й постріли. І 24 серпня не мала почути слів "з Днем Незалежності". 24 лютого нам казали: "У вас немає шансів". 24 серпня ми кажемо: "З Днем Незалежності, Україно", - заявив він.

За його словами, за останні шість місяців українці змінили історію, змінили світ і змінилися самі. Весь світ дізнався, хто такі українці та що таке Україна. Більше ніхто не скаже про неї: "Це десь там, біля росії".

"Цей прапор буде всюди, де має бути по праву. І на Донбасі. І в Криму. Ворог думав, ми зустрінемо квітами й шампанським. Натомість отримав вінки та коктейлі Молотова. Чекав на овації, а чує "хлопки", — наголошує президент.

Зеленський каже, що окупанти вірили, що за кілька днів пройдуть парадом у центрі Києва. Сьогодні на Хрещатику можна побачити цей "парад" - спалена, зруйнована та знищена ворожа техніка.

"Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили: мир. Зараз кажемо: перемога. Ми не шукатимемо з терористами порозуміння… І ми не сідаємо за стіл переговорів через страх, із пістолетом біля скроні", - наголосив він.

Глава держави каже, що українці піднімуть руки вгору лише один раз - коли святкуватимуть перемогу всією Україною. А вся Україна, за його словами, це 25 регіонів, без будь-яких поступок чи компромісів.