RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Перемога без жодник компромісів - Зеленський привітав з Днем Незалежності

За словами президента, за останні шість місяців українці змінили історію, змінили світ і змінилися самі
Перемога без жодник компромісів - Зеленський привітав з Днем Незалежності Фото: з вільного доступу
Війна проти росії закінчиться лише перемогою України, без будь-яких компромісів.
 
Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму привітанні з Днем Незалежності.
 
"Пів року тому росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи й постріли. І 24 серпня не мала почути слів "з Днем Незалежності". 24 лютого нам казали: "У вас немає шансів". 24 серпня ми кажемо: "З Днем Незалежності, Україно", - заявив він.
 
За його словами, за останні шість місяців українці змінили історію, змінили світ і змінилися самі. Весь світ дізнався, хто такі українці та що таке Україна. Більше ніхто не скаже про неї: "Це десь там, біля росії".
 
"Цей прапор буде всюди, де має бути по праву. І на Донбасі. І в Криму. Ворог думав, ми зустрінемо квітами й шампанським. Натомість отримав вінки та коктейлі Молотова. Чекав на овації, а чує "хлопки", — наголошує президент.
 
Зеленський каже, що окупанти вірили, що за кілька днів пройдуть парадом у центрі Києва. Сьогодні на Хрещатику можна побачити цей "парад" - спалена, зруйнована та знищена ворожа техніка.
 
"Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили: мир. Зараз кажемо: перемога. Ми не шукатимемо з терористами порозуміння… І ми не сідаємо за стіл переговорів через страх, із пістолетом біля скроні", - наголосив він.
 
Глава держави каже, що українці піднімуть руки вгору лише один раз - коли святкуватимуть перемогу всією Україною. А вся Україна, за його словами, це 25 регіонів, без будь-яких поступок чи компромісів.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 08 2022 12:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Глава британського Центру урядового зв’язку каже, що володимир путін програє інформаційну війну в Україні - The Economist

Глава британського Центру урядового зв’язку каже, що володимир путін програє інформаційну війну в Україні - The Economist

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.