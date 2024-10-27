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ПОЛІТИКА

Перемога Трампа може загострити ситуацію в Україні – Bloomberg.

27 жовтня 2024, 18:56
Перемога Трампа може загострити ситуацію в Україні – Bloomberg.
Фото: Yahoo Finanzas
Видання зазначає, що вибори у США знаменують переломний момент для України.

Перемога колишнього президента США Дональда Трампа на нинішніх виборах глави Білого дому може призвести до консолідації правителем росії владіміром путіним влади в Україні.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Видання зазначає, що вибори у США знаменують переломний момент для України. Офіційні особи в Києві та в Європі стурбовані тим, що перемога Трампа може призвести до того, що Україна буде змушена піти на "болісне врегулювання".

"Хоча президент Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати боротьбу, сувора реальність полягає в тому, що його виснажена армія сильно залежить від допомоги США. ... Якщо Трамп, який заявив, що хотів би "врегулювати" конфлікт ще до вступу на посаду, буде обраний і виконає свої погрози припинити підтримку, варіанти для України різко звузяться. Але навіть якщо Камала Гарріс переможе, США, ймовірно, буде важко отримати значну фінансову підтримку через Конгрес", - цитує ЗМІ неназваних західних офіційних осіб.

Видання нагадує, що Київ уже відчув, як може виглядати послаблення підтримки - так, внутрішня боротьба у США затримала затвердження багатомільярдного пакету допомоги на шість місяців, завдавши удару по Україні, якій бракує боєприпасів і робочої сили. москва ж продовжує свої атаки на енергетичну та критично важливу інфраструктуру країни, яка, за побоюваннями Києва, призведе до масових відключень електроенергії та перебоїв у опаленні з настанням холодної пори року.

"Крім панування в повітрі, росія зберігає значну перевагу над Україною в боєприпасах. їїня кількість переважає у співвідношенні три до одного. ... Згідно з оцінками української та південнокорейської розвідок, Москва також посилила свої сили тисячами північнокорейських військових", - йдеться у статті.

Автори зазначають, що офіційні особи США стурбовані, але налаштовані менш песимістично, ніж інші союзники, щодо ситуації на полі бою. Так, нещодавно високопоставлені чиновники США заявили, що очікують, що Україна зможе утримати територію в Курській області росії принаймні кілька місяців, вказавши, що Київ бачить стабільніші поставки боєприпасів: "Цього може вистачити Україні, щоб утримати рубіж, але може бути недостатньо для перемоги".

За даними джерел видання, Україна буде прагнути продовжувати просування в Курській області з метою впливу на громадську думку в росії.

"росія збереже ініціативу, не враховуючи втрат, і використовуватиме свої можливі локальні успіхи на полі бою, щоб тиснути на Україну всередині країни та тиснути на наших партнерів. Модель, за якою Захід забезпечує боєприпасами, а Україна — живою силою, може більше не працювати. Хоча США завжди заявляли, що американських військ на землі не буде, ми наближаємося до моменту, коли така потреба може виникнути у наших партнерів, оскільки українські ресурси не безмежні", - сказав дослідник київського Національного інституту проблем безпеки Микола Бєлєсков.

Дональд Трампвійна в УкраїніВибори в США

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