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ПОЛІТИКА

Перемога Трампа обіцяє Маску мільярдні прибутки та вплив у новій адміністрації

07 листопада 2024, 13:33
Перемога Трампа обіцяє Маску мільярдні прибутки та вплив у новій адміністрації
Фото: з вільних джерел
Ілон Маск вклав у кампанію Дональда Трампа 100 мільйонів доларів.

Внесок засновника Tesla, SpaceX Ілона Маска в перемогу Дональда Трампа на виборах президента США принесе мільярдеру і найбагатшій людині у світі величезну користь. Зокрема, Трамп у своїй переможній промові згадав Маска і заявив, що в новій адміністрації президента США до нього добре ставитимуться, оскільки Америці "потрібно захищати геніїв".

Про це повідомляє The Guardian.

"Маск, чиї статки становлять 264 млрд доларів, може легко дозволити собі пожертвувати понад 100 млн доларів на кампанію свого колеги-мільярдера", - йдеться в матеріалі.

Там же підкреслюється, що вже є ознаки того, що "інвестиції" Маска в кампанію Трампа почали повертатися. Приміром, акції Tesla зросли майже на 15 відсотків на торгах на Волл-стріт за ринкової капіталізації компанії в 900 мільярдів доларів.

Аналітик американської фінансової компанії Wedbush Securities Ден Айвс вважає, що перемога Трампа взагалі може підвищити вартість Tesla до 200 мільярдів доларів, через що Маск особисто стане багатшим на 26 млрд. Крім того, повідомляють, що мільярдер може і не поверне 44 мільярдів доларів, які витратив на придбання соціальної мережі Twitter (нині X), але контроль над платформою дав йому змогу посилити "протрампівські" повідомлення.

"Ймовірно, Маск також відіграватиме певну роль в адміністрації Трампа. У вересні Трамп заявив, що сформує урядову комісію з ефективності, яку очолить Маск", - також пише ЗМІ.

Ілон МаскДональд Трамп

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