Перемога Трампа означає, що Європі доведеться озброїтися якомога швидше – The Telegraph
07 листопада 2024, 17:53
У Європі поки що не впевнені, що за Трампа США продовжать допомагати Україні
Натяки від президента США Дональда Трампа на те, що Вашингтон зменшить підтримку України після його обрання підвищують занепокоєння в Європі. Через це лідерам європейських країн варто подумати про нарощування виробництва озброєння для Києва.
Про це пише The Telegraph.
У виданні зазначили, що Трамп неодноразово звинувачував Європу в недостатній підтримці України. Він заявляв, що цей обов'язок ліг на плечі Штатів, хоча бойові дії відбуваються далеко від Вашингтона.
Один із варіантів розвитку подій для України передбачає територіальні поступки росії, підкреслили у виданні. Це невигідно європейським країнам, які потенційно перебуватимуть по сусідству з рф.
У виданні вважають, що президент США хоче зосередитися на Китаї, а не на Україні, переклавши допомогу нашій країні на Європу. Проте Японія, Південна Корея і Тайвань закликають західні держави озброювати Київ, передбачаючи можливі наслідки перемоги рф та її союзників - КНР, Північної Кореї та Ірану.
Такий сценарій дає Європі коротке вікно в трохи більше ніж два місяці, щоб підготуватися до ще більшого ослаблення ролі США в НАТО, підкреслили у виданні. Лідери європейських країн навряд чи змогли б повторити американську військову підтримку, але могли б скоротити розрив, негайно закупивши готову американську зброю і знайшовши спільні рішення для збільшення виробництва.
Попри таку непросту ситуацію, в України все ще є шанси здобути перемогу у війні проти рф. У листі, який отримало видання від понад 100 старших експертів з оборони, вони заявили, що Київ може створити масовані ударні сили точного наступу без зовнішніх обмежень на їхнє використання. Крім того, вони закликали дати Україні реальні гарантії безпеки від Європи.
Також Заходу потрібно встановити чіткі "червоні лінії", які визначать, які території москва може захопити, перш ніж ініціювати більш рішучу відповідь для захисту безпеки континенту, йдеться в листі.
Другий сценарій передбачає більш оптимістичний для України результат, вважають у виданні. Адміністрація Джо Байдена могла діяти занадто нерішуче, що послаблювало Київ, але Трамп все ще може здивувати всіх.
Видання згадало слова експрем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який говорив про те, що Трамп може прагнути до жорсткішої та непередбачуванішої позиції, яка стримає противників Заходу.