Перемога Трампа означає, що Європі доведеться озброїтися якомога швидше – The Telegraph

У Європі поки що не впевнені, що за Трампа США продовжать допомагати Україні

Натяки від президента США Дональда Трампа на те, що Вашингтон зменшить підтримку України після його обрання підвищують занепокоєння в Європі. Через це лідерам європейських країн варто подумати про нарощування виробництва озброєння для Києва.

Про це пише The Telegraph.

У виданні зазначили, що Трамп неодноразово звинувачував Європу в недостатній підтримці України. Він заявляв, що цей обов'язок ліг на плечі Штатів, хоча бойові дії відбуваються далеко від Вашингтона.

Один із варіантів розвитку подій для України передбачає територіальні поступки росії, підкреслили у виданні. Це невигідно європейським країнам, які потенційно перебуватимуть по сусідству з рф.