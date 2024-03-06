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Перемога Трампа принесе хаос, розкол і темряву, він прагне помсти – Байден

06 березня 2024, 11:13
Перемога Трампа принесе хаос, розкол і темряву, він прагне помсти – Байден
Американський лідер впевнений, що всі здобутки його адміністрації будуть під загрозою, якщо Трамп переможе.

Президент США Джо Байден заявив, що другий термін його скандального суперника Дональда Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу та темряви".

Про це пише CNN.

"Чотири роки тому я балотувався через екзистенційну загрозу, яку представляв Дональд Трамп Америці, у яку ми всі віримо.  Трампом  керує образа та злодійство, він зосереджений на власній помсті та відплаті, а не на американському народі", - заявив Байден.

Чинний президент США також похвалив прогрес під час керівництва його адміністрації щодо робочих місць, інфляції, цін на ліки, що відпускаються за рецептом, і контролю над зброєю.

Він вважає, що всі ці здобутки під загрозою, якщо Трамп повернеться в Білий дім за результатами виборів.

Нагадаємо, що основними кандидатами на посаду президента США за підсумками виборів 2024 року вважають чинного лідера Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа. Однак, за результатами опитування Bloomberg, Байден програє Трампу в усіх ключових штатах: Аризоні, Джорджії, Пенсильванії, Мічигані, Північній Кароліні, Неваді та Вісконсині.

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