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ПОЛІТИКА

Перемога Трампа відкриє путіну шлях до Києва – Камала Гарріс

22 жовтня 2024, 09:05
Перемога Трампа відкриє путіну шлях до Києва – Камала Гарріс
Камала Гарріс, виступаючи на передвиборчій події у Мічигані, нагадала неодноразові обіцянки Трампа завершити російсько-українську війну в межах доби.

Кандидатка у президенти від Демократичної партії, чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс бачить ризики того, що "путін сидітиме у Києві", якщо її суперник Дональд Трамп отримає владу. 

Про це повідомляє CNN.

Камала Гарріс, виступаючи на передвиборчій події у Мічигані, нагадала неодноразові обіцянки Трампа завершити російсько-українську війну в межах доби. 

"Прочитайте це і усвідомте, що він каже. Він би капітулював… Він зробив би так, щоб Україна капітулювала у боротьбі проти агресора, що порушив її суверенітет. Якщо Дональд Трамп став би президентом, владімір путін сидітиме у Києві. Усвідомте, що це означатиме для Америки і наших позицій у світі", – заявила Гарріс. 

Також Гарріс заявила, що не стала б зустрічатись з правителем росії для обговорення шляхів завершення розв’язаної ним війни проти України.

Нещодавно кандидат у президенти США Дональд Трамп укотре наговорив про повномасштабне вторгнення росії в Україну, розповівши про "майже всі знесені до фундаменту" українські міста та поклавши на Володимира Зеленського і Джо Байдена відповідальність за те, що вторгнення взагалі сталось.

Тема війни в Україні вигулькувала в кількох місцях у розмові Бета-Давида з Трампом. Спершу експрезидент повторив обіцянку врегулювати війну в Україні в разі перемоги на виборах ще до того, як складе присягу.

Дональд Трампвійна в УкраїніВибори в СШАКамала Гарріс

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