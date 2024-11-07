Перемога Трампа знаменує початок кінця війни в Україні – The Spectator

Водночас у перемозі Трампа є одна беззаперечна небезпека для України.

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США віщує початок кінця війни в Україні ‒ і, ймовірно, залишить російському диктатору владіміру путіну контроль над більшою частиною або навіть всією територією, яку він захопив за майже три роки кривавої повномасштабної війни.

Таку думку висловив британський історик і журналіст Оуен Метьюз у своїй статті для The Spectator.

"Для багатьох українців такий результат стане зрадою їхньої боротьби, ударом у спину з боку Заходу, який посіє десятиліття гніву і обурення. Однак для інших швидке завершення конфлікту, перш ніж буде втрачено ще більше землі і загинуть десятки тисяч молодих українців, є найкращою надією на порятунок гідного майбутнього для їхньої країни, перш ніж їхня інфраструктура, економіка і ціле покоління будуть повністю знищені", ‒ пише оглядач.

Він нагадав, що представниця Демократичної партії Камала Гарріс публічно виступила на підтримку Києва, назвавши "небезпечними і неприйнятними" пропозиції про те, що Україна повинна поступитися територіями заради миру з москвою.

"Проте на практиці адміністрація Байдена фактично проігнорувала мирний план Володимира Зеленського, скоротила допомогу і, що дуже важливо, відмовилася дозволити українцям використовувати ракети дальнього радіусу дії для ураження цілей на території Росії. Іншими словами, план Гарріс полягав у тому, щоб продовжувати фінансувати військові зусилля України "до нескінченності, але неадекватно", ‒ вважає Метьюз.

Трамп, з іншого боку, пообіцяв сприяти швидкому завершенню війни. Замість того, щоб очолити капітуляцію України, республіканець стверджує, що він буде жорстким з обома сторонами.

"План Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути путіна до переговорів, погрожуючи відкрити для України канали допомоги ‒ і водночас примусити Зеленського сісти за стіл переговорів, погрожуючи призупинити допомогу", ‒ нагадує аналітик.

Зневірені демократи вказують на радість москви з приводу перемоги Трампа як на доказ того, що наближається "велика зрада". Водночас, незважаючи на багаторічні звинувачення республіканця у зв'язках з путіним, Метьюз називає його послужний список у відносинах з росією під час першого терміну "досить яструбиним".

"У перемозі Трампа є одна беззаперечна небезпека для України. Відтепер і до моменту вступу Трампа на посаду, час для сил путіна буде спливати, і вони намагатимуться захопити якомога більше української території до того, як укладуть перемир'я. Це критичний момент для України", ‒ зауважив Метьюз.

На його думку, якщо негласні переговори між рф та Україною, які наразі нібито тривають у Катарі, про припинення взаємних атак на енергетичну інфраструктуру зазнають невдачі, російські атаки загрожують зробити великі міста і селища фактично непридатними для життя взимку поки російський наступ у Донецькій області набирає обертів і зрештою може загрожувати оточенням Харкову.

"Зрештою, зважаючи на те, що практичні шанси України на повернення втрачених територій близькі до нуля, важко побачити різницю між остаточною угодою, яку уклала би Гарріс, і тією, яку, ймовірно, укладе Трамп. На столі стоїть де-факто, а не де-юре розділ України вздовж лінії контролю ‒ де б вона не проходила на момент укладання перемир'я ‒ плюс гарантії безпеки для України, але не пов'язані з повноправним членством в НАТО.

Єдина відмінність полягає в тому, що погрози Трампа наступити путіну на п'яти, якщо той не припинить своє вторгнення, викликають більше довіри, ніж обіцянки Гарріс, якими б вони не були", ‒ підсумував автор.

"Велике повернення" Дональда Трампа до Овального кабінету Білого дому не є таким неочікуваним, якою була його перша перемога на президентських перегонах у США 2016 року. Проте зараз, незважаючи на потужний потік привітань іще до оголошення офіційних результатів виборів, рівень тривожності в багатьох столицях світу просто зашкалює. Але є й такі, де перемогу Трампа розглядають як певний шанс у хаосі, що лише набирає обертів…