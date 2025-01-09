Перемога Трампа зробила історичну спадщину Байдена провальною – The Hill
Оскільки час президентства Джо Байдена спливає, саме час підбити підсумки його перебування на посаді. Неможливо оцінювати президентство Байдена ізольовано, оскільки воно нерозривно пов'язане з людиною, яка зараз його замінює: Дональдом Трампом.
Байден рано піддався фатальній самовпевненості, що він може стати лідером-трансформатором, подібним до Франкліна Рузвельта чи Ліндона Джонсона. Як повідомляють історики, Байден переслідував амбітні цілі, але йому не вистачало електорального мандату і великої більшості в Конгресі, яку Рузвельт і Джонсон використовували для здійснення радикальних змін.
Про це пише Hhe Hill.
Укази Байдена швидко скасували деякі з більш обмежувальних заходів імміграційної політики Трампа, які, на думку критиків, діяли як магніт для нелегального перетину кордону. Він також витратив значні кошти на допомогу в боротьбі з пандемією COVID-19, а такі видання, як Vox, зазначили, що "план порятунку Америки" призвів до посилення інфляції — хоча масштаби збитків залишаються дискусійними, а інфляція зросла в глобальному масштабі.
Крім того, рішення Байдена завершити заплановане Трампом виведення військ з Афганістану було затьмарене катастрофічним виконанням. Хаотичний вихід призвів до того, що його рейтинги підтримки різко впали й більше ніколи не відновилися.
Не допомогло й те, що Байден і його команда применшували наслідки цих помилок, називаючи їх "тимчасовими" (інфляція) або "циклічними"(ажіотаж на кордоні).
Коли Байден насправді досягав вражаючих законодавчих перемог і досягнень (наприклад, у виробництві енергії), він рідко отримував багато похвали.
"Сучасне президентство вимагає риторичної та фізичної сили — якостей, які Байдену часто було важко продемонструвати. Але саме його небажання бути перехідним президентом, який міг би передати естафету молодому поколінню лідерів, зрештою вирішило долю його партії", — пише колумніст.
Експерт з лідерства Джон Максвелл каже, що "успіх без наступника — це, зрештою, провал". Вибір Байденом Камали Гарріс на посаду віцепрезидента був, мабуть, його першою великою помилкою.
Обтяжена складними завданнями, які були перед нею поставлені, Гарріс не змогла стати життєздатною спадкоємицею. А відкладаючи своє остаточне рішення піти у відставку, Байден залишив демократів без часу, щоб згуртуватися навколо сильнішого кандидата.
"З цих причин президентство Байдена більше схоже на міст в нікуди, ніж на міст у майбутнє. Байдена обрали для "повернення до нормального життя" після бурхливого першого терміну Трампа. Але не зумівши побудувати міцну демократичну спадщину, він мимоволі проклав шлях для повернення Трампа в Білий дім", — пише видання.