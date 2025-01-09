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ПОЛІТИКА

Перемога Трампа зробила історичну спадщину Байдена провальною – The Hill

09 січня 2025, 18:17
Перемога Трампа зробила історичну спадщину Байдена провальною – The Hill
This combination of pictures created on October 22, 2020 shows then US president Donald Trump (L) and then Democratic presidential candidate Joe Biden during their final campaign debate in Nashville, Tennessee on the same date. © AFP
Повернення Трампа до влади гарантує, що спадщина Байдена буде визначатися тим, що він не зміг зробити.

Оскільки час президентства Джо Байдена спливає, саме час підбити підсумки його перебування на посаді. Неможливо оцінювати президентство Байдена ізольовано, оскільки воно нерозривно пов'язане з людиною, яка зараз його замінює: Дональдом Трампом.

Байден рано піддався фатальній самовпевненості, що він може стати лідером-трансформатором, подібним до Франкліна Рузвельта чи Ліндона Джонсона. Як повідомляють історики, Байден переслідував амбітні цілі, але йому не вистачало електорального мандату і великої більшості в Конгресі, яку Рузвельт і Джонсон використовували для здійснення радикальних змін.

Про це пише Hhe Hill.

Укази Байдена швидко скасували деякі з більш обмежувальних заходів імміграційної політики Трампа, які, на думку критиків, діяли як магніт для нелегального перетину кордону. Він також витратив значні кошти на допомогу в боротьбі з пандемією COVID-19, а такі видання, як Vox, зазначили, що "план порятунку Америки" призвів до посилення інфляції — хоча масштаби збитків залишаються дискусійними, а інфляція зросла в глобальному масштабі.

Крім того, рішення Байдена завершити заплановане Трампом виведення військ з Афганістану було затьмарене катастрофічним виконанням. Хаотичний вихід призвів до того, що його рейтинги підтримки різко впали й більше ніколи не відновилися.

Не допомогло й те, що Байден і його команда применшували наслідки цих помилок, називаючи їх "тимчасовими" (інфляція) або "циклічними"(ажіотаж на кордоні).

Коли Байден насправді досягав вражаючих законодавчих перемог і досягнень (наприклад, у виробництві енергії), він рідко отримував багато похвали.

"Сучасне президентство вимагає риторичної та фізичної сили — якостей, які Байдену часто було важко продемонструвати. Але саме його небажання бути перехідним президентом, який міг би передати естафету молодому поколінню лідерів, зрештою вирішило долю його партії", — пише колумніст.

Експерт з лідерства Джон Максвелл каже, що "успіх без наступника — це, зрештою, провал". Вибір Байденом Камали Гарріс на посаду віцепрезидента був, мабуть, його першою великою помилкою.

Обтяжена складними завданнями, які були перед нею поставлені, Гарріс не змогла стати життєздатною спадкоємицею. А відкладаючи своє остаточне рішення піти у відставку, Байден залишив демократів без часу, щоб згуртуватися навколо сильнішого кандидата.

"З цих причин президентство Байдена більше схоже на міст в нікуди, ніж на міст у майбутнє. Байдена обрали для "повернення до нормального життя" після бурхливого першого терміну Трампа. Але не зумівши побудувати міцну демократичну спадщину, він мимоволі проклав шлях для повернення Трампа в Білий дім", — пише видання.

СШАДональд ТрампДжо Байден

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