Перемога України у війні проти рф є неможливою – президент Болгарії

Болгарський президент Румен Радев також виступає проти військової допомоги Україні.

Він вважає, що перемога України у війні проти кремля є "неможливою", пише Euractiv.

"Кожен день, що триває ця війна, є катастрофічним для України, росії та всіх нас. Це неминуче впливає на всі сторони конфлікту. Це неминуче впливає на всі вибори - і в Європі, і в США, і скрізь у світі. На цих і наступних виборах ми будемо обирати між війною і миром. Кожен громадянин зобов’язаний це розуміти", - заявив президент Болгарії.

На питання журналістів, який сигнал було послано Європі через замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, Радев зауважив на полномасштабному вторгненні рф в Україну.