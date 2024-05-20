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Перемога України у війні проти рф є неможливою – президент Болгарії

20 травня 2024, 14:31
Перемога України у війні проти рф є неможливою – президент Болгарії
Фото: reuters.com
Болгарський президент Румен Радев також виступає проти військової допомоги Україні.

Він вважає, що перемога України у війні проти кремля є "неможливою", пише Euractiv.

"Кожен день, що триває ця війна, є катастрофічним для України, росії та всіх нас. Це неминуче впливає на всі сторони конфлікту. Це неминуче впливає на всі вибори - і в Європі, і в США, і скрізь у світі. На цих і наступних виборах ми будемо обирати між війною і миром. Кожен громадянин зобов’язаний це розуміти", - заявив президент Болгарії. 

На питання журналістів, який сигнал було послано Європі через замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, Радев зауважив на полномасштабному вторгненні рф в Україну.

 
Болгаріявійна в УкраїніРумен Радев

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