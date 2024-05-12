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Перемогу у конкурсі "Євробачення-2024" здобула Швейцарія. Співак Nemo посів перше місце.

12 травня 2024, 02:00
Перемогу у конкурсі
Фото: Associated Press
Україна зайняла 3-тє місце на пісенному конкурсі "Євробачення-2024".

11 травня відбувся фінал наймасштабнішого пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Свої номери представили 25 учасників із різних країн. Однак перемогти вдалося лише одному.

Цього року приз переможця "Євробачення" отримав представник Швейцарії  Nemo з піснею "The Code".

Про це стало відомо із он-лайн трансляції конкурсу. 

Всього Nemo поставили 531 бал. Це оцінки і глядачів, і журі.

Переможець Євробачення-2024 представник Швейцарії Nemo - виконавець дуже неординарний. Справжнє ім'я – Немо Меттлер, і вони – небінарна особистість. Народилися у Швейцарії, в місті Біль, у 1999 році: наразі їм 24 роки.

Nemo розповідали, що пісня The Code детально описує усвідомлення небінарної ідентичності, заявивши, що це дало їм "свободу". Участь у конкурсі дасть можливість "відстоювати всю спільноту ЛГБТКІА+".

Nemo вважалися фаворитами на перемогу в "Євробаченні-2024" від самого релізу пісні – через кілька годин після прем'єри вони опинилися на 10 місці на думку букмекерів, а після виступу музикантів у квітні на Pre-Party ES 2024 різко вирвалися на перше місце.

Друге місце отримала Хорватія.

Дуету співачок alyona alyona і Jerry Heil, які у фіналі виконали конкурсний трек Teresa & Maria, вдалося вибороти третє місце на "Євробаченні-2024". Цьогоріч журі не надто були щедрими на оцінки для українців. Заповітні "12" балів Україна отримала лише від Чехії та Молдови. Усього від суддів співачкам вдалося вибороти 146 балів та посісти 7 місце. А от глядачі були більш щедрими на оцінки. Вони віддали alyona alyona і Jerry Heil 307 балів. У сумі Україна отримала 453 бали. Це допомогло виконавицям потрапити на третє місце.

 

війна в Україніросія-агресорЄвробаченні-2024

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