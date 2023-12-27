Перемовини, які пропонує росія, – це наша капітуляція – Данілов

Україна готова до завершення війни лише на умовах, викладених у Формулі миру.

росія не готова до перемовин про завершення війни. кремль робить ці заяви, аби знизити підтримку України.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у інтерв'ю "Голосу Америки".

Він наголосив, що вимоги України щодо завершення війни викладені в 10 пунктах Формули миру. російське ж бачення – це капітуляція України.

"Бо перемовини, які пропонує російська федерація, доволі прості, – це наша капітуляція. Ми не можемо собі дозволити капітулювати перед країною, яка ще 24 лютого почала нас нищити. І ми і далі будемо іти до перемоги", – вважає він.

За його словами, кожного дня Збройні сили України знищують живу сил та техніку ворога. Окремої уваги заслуговують перемоги на Чорному морі, які дозволили Україні відновити морські транспортні коридори.

Секретар РНБО також переконаний, що Україні вдасться відновити контроль над усіма своїми територіями.