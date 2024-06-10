Переможна партія формуватиме в Європарламенті проукраїнську більшість – фон дер Ляєн

Європейська народна партія, яка перемогла на виборах до Європарламенту, будуватиме в ньому міцний "центр", який матиме чітку проєвропейську і проукраїнську позицію.

Про це після оголошення попередніх результатів виборів до ЄП заявила провідний кандидат на посаду президента Єврокомісії від Європейської народної партії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

"Дякую виборцям за довіру. Сьогодні - добрий день для Європейської народної партії. Ми виграли європейські вибори. На цей час ми є найсильнішою партією, і основою для стабільності. Я вдячна виборцям, які визнали наше лідерство протягом минулих п’яти років", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, протягом минулих тижнів провела активну передвиборчу кампанію: відвідала 17 європейських країн та більше 30 міст, аби дізнатися про те, що хвилює та непокоїть людей. Всюди, за словами фон дер Ляєн, вона чула, що громадяни дійсно високо цінують Європейський Союз, ставляться до нього із впевненістю та довірою. Провідний кандидат від ЄНП подякувала партіям-членам цієї політичної родини в країнах ЄС за величезну роботу, яка дозволила досягти такого результату.

"Ці вибори надіслали нам два послання Перше – є більшість у «центрі» для сильної Європи, і це є критично важливим для стабільності. Цей «центр» збережений. Але також є правдою, що екстремально ліві та праві отримали підтримку. Саме тому ці результати означають величезну відповідальність для партій, що знаходяться в «центрі». Ми можемо мати розбіжності в різних пунктах, але ми всі маємо інтерес у стабільності, ми всі хочемо бачити сильну та ефективну Європу", - сказала вона.

Фон дер Ляєн додала, що протягом всієї компанії напружено працювала, аби сформувати політичну більшість проєвропейських сил. Саме тому ЄНП негайно розпочне роботу з великими політичними родинами із близькими платформами, серед яких – Європейські соціалісти й демократи (S&D) та Оновлення Європи. З цими силами політична група ЄНП добре працювала протягом минулих п’яти років, і розраховує на продовження конструктивних та вже підтверджених добрих відносин.

"Я завжди говорила, що хочу побудувати широку більшість для сильної Європи. Я демонструвала протягом мого першого мандата, чого може досягати сильна Європа. Моя мета – продовжувати рухатися цим шляхом з тими силами, які є проєвропейськими, проукраїнськими, виступають за верховенство права. Вже від завтра ця робота розпочнеться знову", - підсумувала Урсула фон дер Ляєн.

Вона вважає, що світ навколо нас вирує. Різні сили зовні та всередині намагаються дестабілізувати наші суспільства, вони намагаються ослабити Європу. Ми ніколи не дозволимо, щоб це трапилося.