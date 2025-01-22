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ПОЛІТИКА

Перемир'я дозволило доставити тисячі тон допомоги в Сектор Гази

22 січня 2025, 20:23
Перемир'я дозволило доставити тисячі тон допомоги в Сектор Гази
Сектор Гази, 3 серпня 2014 року. Обстріл північних районів Сектору Гази зруйнував житлові будинки. Після 27 днів збройного протистояння палестинський рух ХАМАС присягнувся продовжувати боротьбу проти Ізраїлю. Фото: АFР
Не обійшлося й без проблем, з якими зіткнулася ООН під час надання допомоги жителям анклаву.

897 вантажівок з гуманітарною допомогою в'їхали в Сектор Гази 21 січня, на третій день перемир'я між Ізраїлем і палестинськими бойовиками Хамас, як заявив високопоставлений чиновник ООН. Згідно з останніми даними, за три дні в анклав в'їхало понад 2400 вантажівок.

Про це інформує Reuters.

Протягом 15-місячної війни ООН називала свою гуманітарну операцію в Секторі Гази опортуністичною — через проблеми, пов'язані з військовою операцією Ізраїлю, обмеженням Ізраїлю доступу до Гази й по всій її території, а останнім часом також — через мародерство з боку озброєних угруповань.

Муханнад Хаді, головний чиновник ООН з питань допомоги в Газі й на Західному березі річки Йордан, сказав, що за останні три дні мали місце незначні випадки мародерства, але "не такі, як раніше".

Він також сказав, що операція з надання допомоги зіткнулася з логістичними проблемами, оскільки мережа доріг в Газі зруйнована, додавши, що пересування людей з анклаву також є ускладнюючим фактором.

"Угода про перемир'я вимагає, щоб протягом перших шести тижнів перемир'я в Газу щодня пропускали щонайменше 600 вантажівок з гуманітарною допомогою, в тому числі 50 вантажівок з паливом. Половина з цих вантажівок має прямувати на північ Гази, де, як попереджають експерти, голод неминучий", — пише агентство.

Сектор Газигуманітарна допомогаперемир'я

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